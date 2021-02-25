رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد مجاهد رسميا، إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى 18 أبريل المقبل باستاد القاهرة. وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر.

كما أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وجاءت المواعيد كالآتى

"مستند"

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