الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة وادي دجلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، قادمة من السنغال، بعد مواجهة تونجيت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفريق أغلق ملف دوري الأبطال الإفريقي ويركز حاليا على مباراة وادي دجلة المقررة إقامتها الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

أضاف قاسم أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام تونجيت السنغالي وكان الاقرب للفوز.. مشيرا إلى أن التعادل ليس نتيجة سيئة وسط الصعوبات التي واجهها الفريق.

كما أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن تعادل الترجي التونسي ومولودية الجزائر في نفس المجموعة يصب في مصلحة الأبيض.. مشددا على أن هدف الفريق هو الفوز على الترجي في تونس.