اتحاد الكرة يعلن مواعيد 7 جولات للدوري الممتاز ولقاءات كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21. وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس

مصر. كما أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر. وجاءت المواعيد كالآتى:



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