رغم شعوري بالظلم.. حارس مرمى الزمالك يرد على صورة القدم المرتفعة

أصدر محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، بيانا يوضح فيه حقيقه الستورى التي أغضبت جماهير الزمالك منه، حيث أظهرت لوحة مرسوم عليها قميصه ورقمه بنادي لزمالك وهو يضع قدمه صوبها.



وغرد محمد عواد، من خلال حسابه الشخصي "تويتر": "للتوضيح.. أتشرف بارتدائي لتي شيرت نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لتي شيرت النادي عن طريق ستوري على إنستجرام كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال".

وأضاف عواد: "ضحيت بالكثير من أجل تحقيق حلمي باللعب لنادي الزمالك وهو شرف كبير أعتز به ولكن منذ يومي الأول مع الفريق ويتم محاربتي ومحاولة تشويه سمعتي بكل السبل من البعض عن طريق ترويج أخبار كاذبة".



وتابع: "كامل تركيزي مع الفريق وملتزم بعقدي مع النادي وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة المشاركة من عدمه رغم شعوري بالظلم في عديد المرات التى رأيت فيها أحقيتي بالمشاركة، ولكن دومًا أفضل عدم الحديث لعلمي برغبة الكثير من المتصدين في استغلال الأمر ضد مصلحة الفريق وهي الأهم فوق الجميع.. أخيرًا أناشد جماهير الزمالك الوفية التى لطالما دعمت الفريق في أصعب الأوقات في الوقوف بجانبنا للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم وإعادة البسمة لقلوبهم من جديد".