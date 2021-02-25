في رمضان.. اتحاد الكرة يعلن موعد قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى

كشفت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 10 مايو موعدًا لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز وتقام باستاد القاهرة، أي أن اللقاء سيقام خلال شهر رمضان.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم 18 أبريل موعدًا لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

على الجانب الآخر، أكد ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب لكرة القدم، أنه لم يتلق استدعاء من لجنة الانضباط باتحاد الكرة لسماع أقواله فى أزمة منتخب الشباب بتونس.

وقال ربيع ياسين، عبر برنامج شوبير الإذاعى: "لم أتلق استدعاءً من لجنة الانضباط لسماع أقوالى، وبعدين هو أنا اتغلبت ستة ولا سبعة عشان يسمعوا أقوالى".

وأضاف: "هيسألونى فى إيه، أنا مدرب يعنى أتسئل فى هزيمة فى شغل بدنى فى تكتيك، ده المدرب الأمريكى اللى خسر ستة محدش حقق معاه، والموضوع معايا وأضح وصريح وكله بالمستندات وقولت موقفى كاملا".

وتابع: "كل اللى بيحصل دلوقتى عشان أحمد مجاهد عايز يخصم مرتب شهر 12 مش عايز يدفعه ليا مع إنى تعبت واشتغلت بما يرضى الله فى كل يوم فيه".