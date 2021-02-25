فى غياب طولان.. تشكيل إنبي لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز. وجاء التشكيل، كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: كريم فؤاد وإبراهيم يحيي وزياد بو غطاس ومصطفى دويدار . خط الوسط: عبد الرحمن عامر وأحمد القاسم ومحمد المرسي . خط الهجوم : كريم طارق وجون اوبري ودينو بيتر. ويغيب حلمى طولان المدير الفنى لإنبي عن مباراة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا .

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