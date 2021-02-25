تعرف على مباريات الزمالك السبع فى الدورى من الجولة الـ 15 حتى الـ 21

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد 7 جولات جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الفريق الأول بالنادي في الجولات القادمة كالتالي:-

- الزمالك ضد سيراميكا يوم الخميس 11 مارس في تمام الساعة 7.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة.

- الزمالك ضد الأهلي يوم الأحد 18 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

-الإنتاج الحربي ضد الزمالك يوم الخميس 22 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة

-الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الإثنين 26 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

-الزمالك ضد المقاولون يوم الخميس 29 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة

-الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد 2 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.

-الزمالك ضد سموحة يوم الخميس 6 مايوم في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرون.

-الزمالك ضد الأهلي يوم الإثنين 10 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون.