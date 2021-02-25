أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد 7 جولات جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت مباريات الفريق الأول بالنادي في الجولات القادمة كالتالي:-
- الزمالك ضد سيراميكا يوم الخميس 11 مارس في تمام الساعة 7.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة.
- الزمالك ضد الأهلي يوم الأحد 18 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.
-الإنتاج الحربي ضد الزمالك يوم الخميس 22 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة
-الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الإثنين 26 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.
-الزمالك ضد المقاولون يوم الخميس 29 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة
-الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد 2 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.
-الزمالك ضد سموحة يوم الخميس 6 مايوم في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرون.
-الزمالك ضد الأهلي يوم الإثنين 10 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مباريات الزمالك السبع فى الدورى من الجولة الـ 15 حتى الـ 21 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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