شاهد.. أحدث ظهور لأحمد حسن عبر إنستجرام

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، فيديو جديد له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر أحمد حسن فى الصورة من أمام سيارته.
يذكر أن أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق وجه نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، طالبه فيها بالتركيز في الملعب فقط وتقديم أفضل أداء له وعدم الالتفات لـ أي ضغوط أو نقد يتعرض له.
وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت" أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا انه في حال وجود جماهير فان كثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.
وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل أي ضغوط تعرض لها، وواصل تألقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صبحي.
وأكمل أن هجوم جماهير الأهلي على رمضان جاء بسبب حبهم الشديد له وغضبهم من رحيله بتلك الطريقة.
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