نادي الصيد يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة حسين صبور

أعلن مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، حالة الحداد في النادي لمدة ٣ أيام تبدأ من الثالثة عصر اليوم الخميس حتى يوم الأحد تتوقف فيها كل أنشطة النادي بكل فروعه ويتم إلغاء جميع التدريبات والمناسبات والفعاليات في النادي عدا البطولات الرسمية والدولية، بعد وفاة المهندس حسين صبور رئيس النادي الأسبق.

ونعى مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي، وكل العاملين، وفاة رجل الأعمال المهندس حسين صبور رئيس النادى الأسبق ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، مؤكدين أن الراحل كان له العديد من الإسهامات خلال توليه رئاسة نادي الصيد.

وأكد مجلس إدارة نادي الصيد أن حسين صبور تولى رئاسة النادي لعدة سنوات كما أنه الرئيس الشرفي وصاحب الفضل في نهضة نادي الصيد في كافة المجالات الإنشائية والمالية والرياضية والاجتماعية.

وأضاف مجلس الصيد أن الراحل الكبير يعتبر أهم رموز نادي الصيد على مدار تاريخه، لذا قرر مجلس الإدارة إعلان حالة الحداد في النادي لمدة ٣ أيام.