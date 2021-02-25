غضب فى الأهلي بسبب ضغط المباريات بالدوري.. تفاصيل

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الأهلي بسبب محاولة الضغط على الفريق الأول وإرهاقه بدنيا بصورة كبيرة بعد الإعلان عن مواعيد المباريات الجديدة بالمسابقة المحلية.

وقال مصدر بالأهلي إن اتحاد الكرة يعاقب الفريق الأحمر على مشاركته في مونديال العالم للاندية بإجباره على خوض 8 مباريات في 23 يومًا بينما يخوض المنافس المباشر الزمالك 6 مباريات فقط.

وأضاف أن الأهلي سيواجه الزمالك 18 أبريل وسموحة 21 ثم إنبي 24 والمصري 27 والجونة 30 ثم غزل المحلة 3 مايو والاتحاد 6 ثم الزمالك من جديد 10 مايو.

وأوضح أن المنافس التقليدي يخوض 7 مباريات في تلك الفترة حيث سيواجهه هو 18 أبريل ثم الإنتاج الحربي 22 أبريل والبنك الأهلي 26 والمقاولون 29 وبيراميدز 2 مايو ثم سموحة يوم 6 وأخيرا الأهلي من جديد 10 مايو.