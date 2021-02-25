انتظروا مفاجأة.. مكسبي توجه ضربة جديدة لـ قناة بي إن سبورت

أعلنت قناة مكسبي، أنه سيتم الإعلان قريبا عن اطلاق قناة "مكسبي سبورت" لنقل المباريات المشفرة، عبر القمر الصناعي نايل سات.

وكتبت صفحة " مكسبي" على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": سيتم الإعلان عن قناة مكسبي سبورت من خلال البيدج الرسمية للقناة ومن خلال القناة فقط.. انتظروا مفاجأة مكسبي".

ونقلت قناة "مكسبي" مؤخرا بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي تواجد بها النادي الأهلي المصري وحصل على الميدالية البرونزية، كما نقلت مباراة الأحمر في أمام المريخ والزمالك أمام مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولم تعلن قناة شبكة بي إن سبورت الرياضية أي قرار حتى الآن، بشأن سرقة قناة مكسبي لمحتواها.

كانت شركة بي إن سبورت تعرضت لخسائر ضخمها خلال الفترة الماضية بسبب سرقة محتواها من قبل شبكة بي أوت، قبل أن تنجح الشبكة الرياضية في إغلاقها مؤخرا.