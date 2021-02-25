حمادة صدقى يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل فى إطار لقاءت الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز . وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالأتى : حراسة المرمى: محمد عصام الغندور خط الدفاع: طارق ابو العز ومحمد تاحا و محمود بازوكا وأحمد علي. خط الوسط: وحميد ماو وأحمد عفيفي وعبدالرحمن شيكا . خط الهجوم: مصطفى البدري ممادو نياز ومحمد فييرا.

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