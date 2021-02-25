خيبة أتلتيكو وإنجاز ليفاندوفسكي.. أبرز 10 أرقام في أسبوع دوري الأبطال

أسدل الستار على مباريات الأسبوع الحالي من ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي شهد تفوقا واضحا للضيوف على حساب أصحاب الأرض.

وحقق كل من بايرن ميونخ وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي الفوز خارج الديار، خلال الأسبوع الحالي، بدوري الأبطال.

وجاءت نتائج الأسبوع كالتالي:

أتلتيكو مدريد 0 - 1 تشيلسي

لاتسيو 1 - 4 بايرن ميونخ

أتلانتا 0 - 1 ريال مدريد

بوورسيا مونشنجلادباح 0 - 2 مانشستر سيتي

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 10 أرقام بالأسبوع الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا:

1- أصبح جيرو أكبر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل في الدوري الإقصائية بدوري أبطال أوروبا "بعمر 34 عاما و146 يوما".

2- تلقى فريق أتلتيكو مدريد أهدافا للمباراة الثامنة على التوالي للمرة الأولى منذ تولي دييجو سميوني تدريب الفريق عام 2018

3- خسر أتلتيكو مدريد للمرة الأولى على أرضه تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني.

4- أصبح جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، أصغر لاعب يسجل لفريق ألماني "بعمر الـ 18 عاما و363 يوما".

5- روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ أصبح ثالث هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 72 هدف، خلف كريستانو رونالدو المتصدر بـ 134 هدفا، وميسي الثاني بـ 119 هدفا.

6- فوز ريال مدريد على أتلانتا، هو الانتصار السادس على التوالي للميرنجي على خارج أرضه على الفريق الإيطالي.

7- هدف ميندي لريال مدريد في شباك أتلانتا هو الثاني له مع الميرنجي هذا الموسم، والغريب أن الهدفين بقدمه اليمنى، رغم أن اللاعب يلعب بالقدم اليسرى.

8- أتلانتا لم يسدد أي تسديدة على مرمى ريال مدريد خلال مباراة الأمس.

9- فوز مانشستر سيتي على مونشنجلادباخ هو الانتصار رقم 19 على التوالي للسماوي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

10- بات مانشستر سيتي أول فريق يحافظ على نظافة شباكه خارج أرضه 4 مباريات على التوالي بدوري الأبطال، منذ مانشستر يونايتد موسم 2010 -2011، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.