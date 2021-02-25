بايرن ميونخ يعلن تعافي توماس مولر من فيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعافي توماس مولر نجم الفريق من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر نادي بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الرسمي، أن توماس مولر أدى تدريبات فردية اليوم، الخميس بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأضاف بيان نادي بايرن ميونخ، أن سيرج جنابري اتخذ الخطوة التالية نحو عودته للملاعب، بعد عدة جلسات تأهيلية مكثفة في الأيام القليلة الماضية، حيث تدرب صاحب الـ25 عامًا مع الفريق لأول مرة منذ تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الأيسر خلال نهائي كأس العالم للأندية تيجيريس أونال المكسيكي.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة كولن، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.