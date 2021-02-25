شوبير ينعي رئيس نادي الصيد

نعي الاعلامي احمد شوبير المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد .
وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة المهندس حسين صبور .. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته و اسكنه فراديس جنانه و رزق اهله و ذويه الصبر والسلوان ".
أعلن مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، حالة الحداد في النادي لمدة ٣ أيام تبدأ من الثالثة عصر اليوم الخميس حتى يوم الأحد تتوقف فيها كل أنشطة النادي بكل فروعه ويتم إلغاء جميع التدريبات والمناسبات والفعاليات في النادي عدا البطولات الرسمية والدولية، بعد وفاة المهندس حسين صبور رئيس النادي الأسبق.
ونعى مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي، وكل العاملين، وفاة رجل الأعمال المهندس حسين صبور رئيس النادى الأسبق ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، مؤكدين أن الراحل كان له العديد من الإسهامات خلال توليه رئاسة نادي الصيد.
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