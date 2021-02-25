في غياب طولان.. شوط أول بدون أهداف بين إنبي والإنتاج الحربي

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي أمام إنبي والمقامة بينهما فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز .

جاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفهما بجدول الترتيب .

ويخوض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم فؤاد وإبراهيم يحيي وزياد بو غطاس ومصطفى دويدار .

خط الوسط: عبد الرحمن عامر وأحمد القاسم ومحمد المرسي .

خط الهجوم : كريم طارق وجون إيبوكا ودينو بيتر.

ويغيب حلمى طولان المدير الفنى لإنبي عن مباراة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا.