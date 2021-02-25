المريخ السوداني يكشف تفاصيل اقتحام مقار النادي

أعرب مجلس إدارة نادي "المريخ" السوداني، عن أسفه إزاء "التحركات المشينة" التي قام بها بعض الجماهير عقب خسارة الفريق في البطولة الأفريقية، مؤكدا أن ما قامت به مجموعة تُسمى "اتحاد الجماهير" أعمال مرفوضة، ولا تشبه جمهور المريخ الوفي، بداية باقتحام مقار النادي ممثل في المكتب التنفيذي، وأخذ جوازات اللاعبين وممارسة التخريب داخل المكتب التنفيذي، مما أفقد النادي عدة مستندات مهمة.

وذكر مجلس إدارة نادي "المريخ" السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن ذات المجموعة قامت باقتحام تدريب الفريق أمس وممارسة الإرهاب مع مدير الكرة بالنادي، موضحا أن "هذه التحركات الفوضوية والخارجة عن روح الرياضة، تعتبر تعديًا سافرًا على قيم ومورثات نادي المريخ".

وأكد أنه سيتم تدوين بلاغات جنائية ضد جميع من شاركوا في هذا "الفعل الفوضوي"، مشددا على أنه سيظل مطلعا بمهامه في قيادة النادي خاصة في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة المريخ، والتي تتطلب تكاتف وتضافر الجهود كي يخرج الفريق من كبوته ويتمكن من استعادة حظوظه في المنافسة الأفريقية.

ودعا مجلس المريخ، جمهور النادي إلى التحلي بالحكمة والالتفاف حول مصلحة النادي ودعم فريق الكرة في هذه الظروف، التي يعتبرها المجلس عابرة، ولا تخرج عن إطار التنافس الذي يقوم على الربح والخسارة والتعادل.

وكان فريق المريخ خسر مباراتين في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي في القاهرة بنتيجة ٣ أهداف مقابل لا شيئ، و"فيتا كلوب" الكونغولي في الخرطوم بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف.