عزمي محيلبة يتأهل لنهائي الإسكيت فردي بكأس العالم للرماية

فاز اللاعب عزمي محيلبة نجم منتخب مصر للرماية، في منافسات اليوم الثاني من كأس العالم للرماية على منافسيه في مسابقة الإسكيت على مستوى فردي الرجال حيث جاءت أرقامه في المسابقة 121 من 125.

وبهذه النتيجة يتأهل محيلبة إلى نهائي الإسكيت "فردي الرجال"، والمقرر إقامته في السادسة مساء اليوم ومن المزمع أن ينافس البطل المصري حتى الآن رماه من التشيك وقطر.

وأكد اللاعب عزمي محيلبة مواصلة جهوده في البطولة لتحقيق الفوز بها، وتحقيق أرقام متميزة في الإسكيت، مشيرًا إلى أنه يبدأ من الآن التركيز في نهائي الإسكيت رجال، وإضافة إنجاز جديد للرماية المصرية بالفوز بها.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش "الإسكيت ، التراب" بمشاركة 400 من الرماة الدوليين ممثلين من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفتره من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021.