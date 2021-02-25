أخبار الرياضة| غضب عارم في الأهلي.. واتحاد الكرة يعلن موعد القمة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

قال الإعلامى أحمد شوبير إن هناك حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل النادى الأهلى بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى المباراة، التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد مجاهد رسميا، إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى 18 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

