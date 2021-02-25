أخبار الرياضة| غضب عارم في الأهلي.. واتحاد الكرة يعلن موعد القمة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
قال الإعلامى أحمد شوبير إن هناك حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل النادى الأهلى بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى المباراة، التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
أعلن اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد مجاهد رسميا، إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى 18 أبريل المقبل باستاد القاهرة.
كشف علي أبو جريشة عضو اللجنة الفنية لفريق الإسماعيلي، كواليس طلب إقامة لقاء الأهلي في ملعب المكس بالإسكندرية.
حسم نادي الترجي التونسي الجدل، بشأن إمكانية حضور الجماهير مباراة الزمالك، المقرر إقامتها 6 مارس المقبل، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21.
أصدر محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، بيانا يوضح فيه حقيقه الستورى التي أغضبت جماهير الزمالك منه، حيث أظهرت لوحة مرسوم عليها قميصه ورقمه بنادي لزمالك وهو يضع قدمه صوبها.
كشف الإعلامى أحمد شوبير، ملامح قائمة محترفي منتخب مصر الأول لكرة القدم المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة فى مارس المقبل استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021.
شن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، هجوما عنيفا على لجنة الحكام باتحاد الكرة، بسبب إصرارها على تعيين أسماء معينة لإدارة مباريات الموج الأزرق في مسابقة الدوري.
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