تدريبات بدنية للاعبي الزمالك تحت إشراف بيدرو

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وخاض الفريق تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة، تحت إشراف جايمي باتشيكو ومدحت عبد الهادي وأليكس دوكستا. ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

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