عبدالحليم علي يجتمع بـ"باتشيكو"

عقد عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتحدث عبد الحليم مع المدرب البرتغالي خلال الجلسة عن برنامج الفريق في الفترة المقبلة، بعد إعلان اتحاد الكرة عن جدول مباريات الفريق في الجولات القادمة.

ويلتقي الفريق مع وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.