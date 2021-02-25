استاد الإسكندرية يحتضن 6 مباريات لفريق الاتحاد السكندري

يخوض الاتحاد السكندري 6 مباريات على استاد الإسكندرية من أصل 8 مباريات بعد اعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الخريطة الزمنية لباقي مباريات الدوري حتي الجولة 21. الاسبوع الـ15 3/5: الاتحاد السكندري & الانتاج الحربي • استاد الاسكندرية الساعة الخامسة. -الاسبوع الـ 10 3/9: المؤجل الاتحاد&غزل المحلة •استاد الاسكندرية الساعة السابعة. -الاسبوع الـ 16 3/12: الاتحاد &البنك الاهلي •استاد المقاولون العرب الساعة الخامسة. الاسبوع الـ 17 4/2: الاتحاد&المقاولون •استاد الاسكندرية الساعة السابعة. •كأس مصر 4/15 -الاتحاد&وادي دجلة •استاد غزل المحلة الساعة 9:30 -الاسبوع 18 24/4: الاتحاد&بيراميدز •استاد الاسكندرية الساعة 9:30 -الاسبوع الـ19 5/1: الاتحاد&سموحة •استاد الاسكندرية الساعة 9:30 -الاسبوع الـ20 5/6: الاتحاد&الاهلي •استاد الاسكندرية الساعة 9:30 -الاسبوع ال21ـ 5/9: الاتحاد&انبي •استاد بتروسبورت الساعة 9:30

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