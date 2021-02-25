مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ حازم إمام

أدى حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي. ويلتقي الفريق مع وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

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