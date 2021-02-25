في حضور عبد الحليم علي.. كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.

وطالب باتشيكو من اللاعبين غلق ملف مباراة تونجيت السنغالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتركيز على مواجهة وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد باتشيكو على ثقته الكبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز على وادي دجلة، وللابتعاد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة، يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز.