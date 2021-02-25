عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.
وطالب باتشيكو من اللاعبين غلق ملف مباراة تونجيت السنغالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتركيز على مواجهة وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد باتشيكو على ثقته الكبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز على وادي دجلة، وللابتعاد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري.
ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة، يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في حضور عبد الحليم علي.. كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.