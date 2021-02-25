الدوري الممتاز.. سيسيه وروماريو يقودان تشكيل الاتحاد أمام وادي دجلة

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيلة الفريق التي سيواجه بها وادي دجلة بعد قليل علي استاد الاسكندرية في إطار الجولة 13 المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسة المرمي:محمد صبحي خط الدفاع: داميون لوي-عبدالغني محمد-السيد سالم خط الوسط: عمار حمدي-خالد الغندور-كريم الديب-مانجا-الحناوي الهجوم: سيسي-روماريو. علي دكة البدلاء: صبحي سليمان-مروان عطية-اوكوي-حسام عاشور-مروان النجار-محمد الصباحي-احمد حجي-احمد راشد-هشام صلاح.

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