الدوري المصري .. تشكيل هجومي لـ وادي دجلة فى مواجهة الاتحاد السكندري

أعلن ماريو سالاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادي دجلة، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري بعد قليل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: خالد رضا و إبراهيم ريعو وإسحاقو يعقوبو وأحمد مجدي. خط الوسط: أحمد سعيد و إبراهيم عايش و محمد رضا. خط الهجوم: جورجينو ورودنى أنتوى و دييجو كالديرون..

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