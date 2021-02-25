إغلاق قناة مكسبي.. تفاصيل

توقف منذ دقائق قليلة بث قناة مكسبي عبر القمر الصناعي " نايل سات".

كانت قناة مكسبي أعلنت منذ قليل، أنه يتم التجهيز لمفاجأة، دون الإعلان عن أي تفاصيل.

ونقلت قناة "مكسبي" مؤخرا بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي تواجد بها النادي الأهلي المصري وحصل على الميدالية البرونزية، كما نقلت مباراة الأحمر في أمام المريخ والزمالك أمام مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولم تعلن قناة شبكة بي إن سبورت الرياضية أي قرار حتى الآن، بشأن سرقة قناة مكسبي لمحتواها.

يذكر أن شبكة بي إن سبورت تعرضت لخسائر ضخمها خلال الفترة الماضية بسبب سرقة محتواها من قبل شبكة بي أوت، قبل أن تنجح الشبكة الرياضية في إغلاقها مؤخرا.