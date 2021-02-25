استعدادا لمواجهة دجلة .. الونش وعبد الشافي ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية

شارك الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتعافى محمد عبد الشافي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة على مستوى الركبة، كما تعافى محمود حمدي "الونش" من الكدمة التي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي، لتتأكد جاهزية الثنائي للمشاركة في المباريات في الفترة القادمة من الناحية الطبية.
ويحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.
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