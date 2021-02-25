الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي وإنبي

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي أمام إنبي والتى أقيمت بينهما بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز. جاءت المباراة سجالا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفهما بجدول الترتيب. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 10 نقاط محتلا بها المركز الـ 16 بجدول الترتيب بينما صعد إنبي إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة. وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: كريم فؤاد وإبراهيم يحيي وزياد بو غطاس ومصطفى دويدار . خط الوسط: عبد الرحمن عامر وأحمد القاسم ومحمد المرسي . خط الهجوم : كريم طارق وجون إيبوكا ودينو بيتر. وغاب حلمى طولان المدير الفنى لإنبي عن مباراة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولعب الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عصام الغندور خط الدفاع: طارق ابو العز ومحمد تاحا و محمود بازوكا وأحمد علي. خط الوسط: وحميد ماو وأحمد عفيفي وعبدالرحمن شيكا . خط الهجوم: مصطفى البدري ممادو نياس ومحمد فييرا.

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