موعد مباراتي قمة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد 7 جولات من مباريات الدوري المصري من الأسبوع الخامس عشر إلى الأسبوع الحادي والعشرين، كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مبارتي قمة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري حيث ستقام المباراتين فى غضون شهر واحد حيث يلتقى الفريقان فى مباراة الدوري الأول المؤجلة من الأسبوع الرابع يوم 18 أبريل، ويلتقى الفريقان فى مباراة الدور الثاني يوم 10 مايو 2021.

ويلتقى الأهلي مع الإسماعيلي بوم الأربعاء 10 مارس فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثاني عشر، بينما يلتقى الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس 11 مارس ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.

وتشهد الفترة من 22 مارس وحتى 30 مارس توقف مباريات الدوري المصري بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لستعداداً لمباراتي المنتخب الوطنى الأول مع كينيا خارج البلاد، ومع منتخب جزر القمر فى القاهرة ضمن تصفيات الأمم الأفريقية لعام 2021 والتى ستقام فى الكاميرون.

وسوف يتم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك فى الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر من الدوري بسبب مشاركة الفريقين ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك سيتم تأجيل مباريات فريق بيراميدز بسبب مشاركته فى دوري المجموعات ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلقتي الأهلي مع الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع يوم الأحد 18 أبريل على ستاد القاهرة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويخوض الزمالك مبارياته المؤجلة مع الإنتاج الحربي، ثم يلتقى مع البنك الأهلي، ثم مع المقاولون العرب، ثم بيراميدز بينما يلتقى الأهلي مع كل من سموحة، ثم إنبي، ثم المصري البورسعيدي، ثم الجونة، ثم غزل المحلة.

موعد مباراتي قمة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

ويلتقى الأهلي مع الاتحاد السكندري فى إطار الأسبوع العشرين فى ستاد الاسكندرية يوم الخميس 6 مايو، وفى نفس اليوم يلتقى الزمالك مع سموحة فى على ستاد القاهرة، وتقرر أن يلتقى الأهلي والزمالك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين يوم الاثنين 10 مايو علي ستاد القاهرة فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري من الجولة 15 حتى الجولة 21