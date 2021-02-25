بسبب كورونا.. تأجيل مباراة ساسولو وتورينو في الدوري الإيطالي

وقال نادي ساسولو في بيان عبر موقعه الرسمي:" رابطة الدوري الإيطالي أبلغتنا بتأجيل مباراة تورينو إلى 17 مارس المقبل".
وجاء قرار رابطة الدوري الإيطالي بتأجيل مباراة ساسولو وتورينو، بعد اكتشاف حالات كورونا مؤخرا في صفوف تورينو.
ويحتل ساسولو المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 17 بـ 20 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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