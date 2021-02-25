لمباريات الأسبوع بدوري الأبطال .. كتيبة جوارديولا تسيطر على التشكيل المثالي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن التشكيل المثالي لمواجهات في ذهاب دور الـ16 من المسابقة التي أقيمت الثلاثاء والأربعاء.
وجاء التشكيل المثالي كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي)
خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - كايل ووكر (مانشستر سيتي) - رافائيل فاران (ريال مدريد) - توني روديجر (تشيلسي) - فيرلاند ميندي (ريال مدريد).
خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
خط الهجوم: ليروي ساني (بايرن ميونخ) - جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).
وحقق فريق مانشيستر سيتي فوزا مهما على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
جاء هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 29 بعد أن قام جواو كانسيلو بارسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها سيلفا برأسية من داخل نطقة الجزاء مرت على يمين الحارس سومر.
ونجح السيتي في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني بعدما أرسل كانسيلو تمريرة طولية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها بيرناردو سيلفا بتمريره برأسه وصلت لجيسوس أمام المرمى فسدد الأخير الكرة في الشباك.
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