جمال الحاجي يكشف حظوظ الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى الأبطال

وأضاف: الأهلي ثالث العالم والذي ترك اطيب الانطباعات في كاس العالم للأندية، الأهلي الذي استطاع ان يقف الند للند امام العملاق البافاري والذي تجاوز أحد كبار الكرة البرازيلية بالميراس هو نفسه الفريق الذي ينحني امام سمبا التنزاني المغمور.
وقال أيضا : العنوان الأبرز الاخر بين اسوار القلعة البيضاء هو التعادل الثاني الذي حققه الزمالك امام تينجت السنغالي بعد الكبوة الأولى والاكتفاء بالتعادل امام مولودية الجزائر في القاهرة بالذات. الفريق اكتفى بحصد نقطتين من جملة 6 نقاط لكن الاغرب من هذا هو صيام الزمالك عن التهديف في مباراتين وهذه الأرقام تعطينا فكرة غير مطمئنة على مسيرة فرسان القلعة البيضاء سيما وجودهم في مجموعة صعبة لم تبح الى حد الان بأسرارها في وجود اندية صعبة المراس يتقدهم الترجي التونسي العتيد.
وعن حظوظ الزمالك قال : في الحقيقة كان الفارس الأبيض قريبا جدا من نحت مسيرة تاريخية كبيرة بعد الفوز بالقاب عديدة في ظرف وجيز الى ان جاء رحيل مهندس هذه الإنجازات الفرنسي كارتيرون الذي ترك فراغا كبيرا. واعتبر ذلك منعطفا هاما في تاريخ الزمالك القريب ومن هنا كانت مهمة البرتغالي باتشيكو صعبة خاصة بعد خسارته اللقب الافريقي الاغلى لصالح الغريم الازلي الأهلي. نقاط قوة الزمالك في مجموعة اللاعبين الموجودين بين اسوار النادي التي كانت تتصدر كل العناوين ولكن بعد التراجع الأخير أفلت بعض الأسماء ودخل الزمالك في نفق التجديد لأبرز نجومه كالفرجاني ساسي وما اثاره ملف التجديد مع الفريق من ردود أفعال متباينة حول الفريق.
أوضح أن فريق الزمالك مطالب بالبحث على استقرار الفريق هذا مما لا شك فيه لكن أيضا على المدرب باتشيكو تحمل مسؤولياته الفنية في إدارة الفريق وارجاع الاشعاع للاعبيه في مرحلة أولى ثم اشعاع الفريق في مرحلة ثانية. ولا يكفي حسب راي تألق الفريق محليا وهو المتصدر بفارق مريح على منافسيه لا يكفي ذلك لتكون في صدارة الاحداث افريقيا.
واختتم حديثه وقال : خلاصة القول ممثلي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة في وضع لا يحسدان عليه رغم كل الترشيحات التي تصب في صالحهما لما يمتلكانه من إمكانات بشرية هامة وفي فترة تشهد أيضا تراجع عديد المنافسين التقليديين كالترجي والوداد ومازمبي. لكن قد يكلف هذا التراجع الفريقين كثيرا اذا ما استفاقت الفرق التونسية والجزائرية والمغربية ورجعت الى سطوتها ولعل انتصار الوداد الأخير خارج الديار في انجولا بالذات امام بيترو الانجولي يمثل رسالة قوية الى كل الخصوم.
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