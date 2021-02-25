الزمالك يستعين بحارس الناشئين في مران الفريق الجماعي

شارك السيد عطية حارس فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 99 في المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وشارك عطية في المران الجماعي برفقة الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى. ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز

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