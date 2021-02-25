الجماهير ترفض ظهوره بشدة.. هاشتاج "عمرو الجنايني بره الزمالك" يتصدر تويتر

حالة من الغضب الشديدة انتابت جماهير نادي الزمالك، بعدما أعلنت قناة النادي استضافة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وبمجرد اعلان القناة ظهور عمرو الجنايني عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه محمد أبو العلا، ظهرت الدعوات الرافضة لهذا اللقاء، والتي أبدت عدم ترحيبها بتواجد الجنايني عبر قناة الزمالك. المثير في الأمر أن جماهير الزمالك أطلقت هاشتاج الجنايني بره الزمالك، لإظهار غضبها من هذا الإجراء، في ظل السخط الكبير الذي ينتاب الجماهير من فترة تواجد عمرو الجنايني في اللجنة الخماسية واتخاذه بعض القرارات الغير مرضية للجماهير البيضاء.

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