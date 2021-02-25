لن تسير وحدك.. ليفربول يدعم أليسون بعد وفاة والده غرقا

وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة دعم لحارس الفريق أليسون بيكر، بعد تلقيه خبر وفاة والده غرقا، صباح اليوم الخميس.

ونشر نادي ليفربول صورة لـ أليسون بيكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وكتب:" لن تسير وحدك أبدا.. أليسون بيكر".

كان موقع libero ، أكد صباح اليوم الخميس، أن والد أليسون بيكر فى حوالي الساعة الخامسة بتوقيت البرازيل ، حيث اختفى بعد الخروج فى رحلة صيد فى مدينة لفراس دو سول والتي تقع جنوب شرق البرازيل في منطقة سيرا جاوتشا الجبلية.

وأشار الموقع إلى أنه تم العثور على جثة والد أليسون بيكر غريقًا في النهر من طرف أفراد الحماية المدنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته، كما أفادت شرطة الحماية المدنية على أنه قرر الغوص فى النهر إلى أن لقي مصرعه غريقا.

يذكر أن والد أليسون له دور كبير فى دخوله ابنه عالم الساحرة المستديرة إلى أن احترف اللعبة بشكل رسمي، وحاليا يلعب في صفوف ليفربول الانجليزي والمتوج معه بدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي والدوري الإنجليزي الموسم الماضي.