سيطرة مصرية على الألقاب الفردية في بطولة إفريقيا لشباب الطائرة

وحصد لاعبو المنتخب المصري أربع جوائز فردية من أصل سبع، حيث حصل اللاعب أحمد عبد العظيم ميدو على جائزة أفضل ارسال ، كما حصل اللاعب عبد الرحمن الحسيني على لقب أفضل استقبال ، وأنس شوقي على جائزة أفضل اعداد ، وأخيراَ مروان الصافي على لقب أفضل لاعب في البطولة.
واستضافت مصر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 في الفترة بين 20وحتى 25 فبراير الجاري على ملاعب استاد القاهرة، وذلك بمشاركة أربعة منتخبات بعد انسحاب منتخب إفريقيا الوسطي وهي مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون والمغرب.
واستطاع المنتخب المصري التتويج باللقب بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية ليحقق اللقب الخامس في تاريخه.
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