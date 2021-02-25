ختام دورات وزارة الشباب والرياضة التدريبية الحرفية واليدوية ببني سويف

اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للتدريب) الدورات التدريبية الحرفية المجانية في الاركت ،والخرز ، والجلد بمركز شباب صلاح سالم بمحافظة بني سويف، وذلك بعد ختام تلك الدورات بمحافظة القاهرة بالأمس.

حضر الختام كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مصطفي إبراهيم مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.

أشار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الي أن الشباب الذين استفادوا من التدريب أشادوا بتلك الدورات وطالبوا بضرورة استمرار تلك الدورات، وضرورة أقامه معارض لعرض منتجاتهم من خلال وزارة الشباب والرياضة.

أكد اللواء إسماعيل الفار ان الوزارة تنظم تلك الدورات بمحافظات الجمهورية للحد من ظاهرة البطالة، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال تدريب الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهه تحديات سوق العمل، وتقديم الدعم الكافى لهم ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية لكسب العمل وتقليل البطالة.