حسام غالي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

شارك حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب متابعيه صورة جديدة مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسام غالي بصحبة لميس أبو الفتوح بإطلالة كاجوال حيث ارتدت زوجته بالطو جلد باللون البيج وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيه.

ووضعت زوجة غالي بعض اللمسات البسيطة من المكياج وأحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه، والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.