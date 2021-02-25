شارك حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب متابعيه صورة جديدة مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر حسام غالي بصحبة لميس أبو الفتوح بإطلالة كاجوال حيث ارتدت زوجته بالطو جلد باللون البيج وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيه.
ووضعت زوجة غالي بعض اللمسات البسيطة من المكياج وأحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.
وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه، والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام غالي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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