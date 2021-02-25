البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحة 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر والذي استمر أربعة أيام استعدادا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والمقرر أن يقام اللقاء الأحد الثامن والعشرين من فبراير الجاري في الثانية والنصف عصرًا ويستضيفها ستاد بترو سبورت .

وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصري خضع اليوم فريق البنك الأهلي لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من مواجهة أسوان.