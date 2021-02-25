البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحة 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر والذي استمر أربعة أيام استعدادا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
والمقرر أن يقام اللقاء الأحد الثامن والعشرين من فبراير الجاري في الثانية والنصف عصرًا ويستضيفها ستاد بترو سبورت .
وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصري خضع اليوم فريق البنك الأهلي لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من مواجهة أسوان.
وفي سياق آخر كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، موقف النادي من مطالبة اتحاد الكرة لأندية الدوري المصري بدفع 3 ملايين جنيه قيمة المسحات الطبية.
وأكد اشرف نصار في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت "، أن اتحاد الكرة السابق برئاسه عمرو الجنايني أخبر الأندية أن الاتحاد هو من سيتحمل نفقة المسحات بالاضافه لان اللائحه التي قامت الأندية بالتوقيع عليها قائمة على تحمل الاتحاد الدولي بتكلفه المسحات.
واضاف أن دفع ذلك المبلغ للاتحاد سيمثل أزمة كبري لبعض الأندية.
أما عن تقنية الفار فأكد أن وجودها أضاف الكثير للدوري المصري و أهم ما فيها مساعده الحكم في اتخاذ القرار الصحيح.
واضاف أن هناك بعض الملاحظات بشأن تلك التقنية ولكن بمرور الوقت يتطور وسيتم إصلاح الأخطاء.
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