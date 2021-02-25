أسامة نبيه: التعامل مع القسم الثاني صعب.. و«زد» يستهدف الممتاز.. فيديو

أكد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق زد أن التعامل مع دورى القسم الثانى في مصر صعب للغاية، مشيرا إلى أنه يستهدف الصعود للدورى الممتاز في أسرع وقت.
وأضاف نبيه خلال تصريحاته لـ دوت الخليج: التعامل مع لاعبي وملاعب الدرجة الأولي صعب للغاية ويجب أن تمتلك خبرات معينة للتعامل معهم.
وأكمل: تجربتي مع نادى زد تسير بشكل مميز ووفق خطة واستراتيجي معينة تم وضعها منذ اليوم الأول لي بالنادي وحققنا مكاسب جيدة وخطوات منتظمة على أمل أن تتويج تجربتي بالصعود للممتاز.
وأوضح: إدارة نادي زد وضعت خطة للنادي من الأساس بقطاعات الناشئين حتى الفريق الأول وتقدم لنا الدعم المادي والمعنوي لتحقيق الوصول للممتاز في أسرع وقت ممكن.
ويحتل فريق زد المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 20 نقطة بالتساوي مع فريق كوكاكولا وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الداخلية.
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