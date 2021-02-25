دقيقة حداد على روح حسين صبور ومحمد زمزم في مباراة بيراميدز والجونة

يقف فريقا بيراميدز والجونة دقيقة حداد قبل مباراتهما المقررة مساء اليوم في الدوري الممتاز على روح المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد السابق، والكابتن محمد زمزم نجم المقاولون العرب التاريخي.

ويستضيف بيراميدز نظيره الجونة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٤ من الدوري الممتاز.

واقترح نادي بيراميدز على مراقب المباراة الوقوف دقيقة حداد على روح رئيس نادي الصيد ورجل الأعمال الراحل وكذلك نجم المقاولون العرب تكريما لهما ووافق اتحاد الكرة على الطلب.