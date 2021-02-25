عمر السعيد يقود هجوم الجونة أمام بيراميدز فى الدوري المصري

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بيراميدز، ضمن فعاليات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على أرضية ملعب الدفاع الجوي معقل الفريق السماوي. وجاء التشكيل الرسمي لنادي الجونة كالتالي: عمر السعيد يقود هجوم الجونة أمام بيراميدز في الدوري حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم. خط الدفاع: جوزيف جوناثان، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد يكن. خط الوسط: عربي بدر، نور السيد، سارجي أكا. خط الهجوم: عموري، عمر السعيد، محمود الشبراوي. بينما جاءت دكة بدلاء الجونة كالتالي: محمود الغرباوي، مصطفى الصفتي، محمد رجب، عمرو بركات، إسلام عبدالنعيم، ناصر ناصر، إدريس مبومبو، عمرو سعداوي، زياد الجيوشي.

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