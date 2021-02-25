خناقة واشتباكات.. ماذا حدث بين لاعبي دجلة والاتحاد السكندري في مباراة اليوم

دخل لاعبي الفريق الأول لكة القدم بنادي الاتحاد السكندري و ضيفه وادي دجلة في اشتباكات فى المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن فعاليات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت الخناقة بين لاعبي نادي الاتحاد السكندري ونادي وادي دجلة، بسبب قيام السيد سالم، لاعب نادي الاتحاد السكندري بدفع محمد هلال، ليدخل لاعبي الفريقين في مشادات خلال مجريات اللقاء، قبل أن ينهي محمد الصباحي حكم اللقاء الخلاف خلال مجريات اللقاء.
وأشهر محمد الصباحي حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه الثنائي محمد رضا لاعب نادي وادي دجلة، والسيد سالم لاعب نادي الاتحاد السكندري لينتهي الخلاف بشكل رسمي.
خطف نادي الاتحاد فوزًا قاتلًا أمام نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 18 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن سموحة وبيراميدز صاحبا المركزين التاسع والثامن بجدول الدوري، بينما توقف رصيد دجلة عند النقطة 7 متذيلًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز 17 قبل الأخير.
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