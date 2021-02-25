مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى جميع البطولات الدوري والكأس وأفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - خلال 66 يوماً سيخوض النادي الأهلي 13 مباراة فى جميع البطولات التى يشارك فيها وهى بطولة الدوري العام المصري، وبطولة كأس مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذه المباريات حاسمة لمشجعى الفريق الأحمر الذى يسعى دائماً لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات التي يشترك فيها حتى يرضى جماهيره الغفيرة والوفية.

وقد حقق النادي الأهلي خلال الموسم الماضى ثلاث وهى بطولة الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما فاز الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر الشهر الماضى بعدما أدي مباريات رائعة وشرف الكرة المصرية بالفوز على نادي بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى جميع البطولات

الأهلي مع فيتا كلوب يوم 5 أو 6 مارس فى دوري أبطال أفريقيا. الأهلي مع الإسماعيلي يوم 10 مارس فى الدوري. الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 أو 17 مارس فى دوري أبطال أفريقيا الأهلي مع المريخ السوداني يوم 2 أو 3 أبريل فى دوري أبطال أفريقيا. الأهلي مع سيمبا التنزاني فى يوم 9 أو 10 أو 11 أبريل فى دوري أبطال أفريقيا الأهلي مع النصر يوم 14 أبريل فى كأس مصر. الأهلي والزمالك يوم 18 أبريل فى الدوري وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع. الأهلي مع سموحة يوم 21 أبريل فى الدوري. الأهلي مع إنبي يوم 24 أبريل فى الدوري. الأهلي مع المصري يوم 27 أبريل فى الدوري. الأهلي مع الجونة يوم 3 مايو فى الدوري. الأهلي مع غزل المحلة يوم 6 مايو فى الدوري. الأهلي مع الزمالك يوم 10 مايو فى الدوري.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى جميع البطولات