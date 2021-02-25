إعلامى جزائرى: اسم الأهلي يخيف إفريقيا والزمالك والترجي يتصدران المجموعة

كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى تلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد فيما تعادل الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مع نظيره جونجيث السنغالي سلبيا فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا.

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