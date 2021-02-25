عن حظوظ الأهلي والزمالك إفريقيًا.. خبراء: اسم المارد الأحمر يخيف والترجي بوابة عبور الابيض

تلقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد فيما تعادل الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مع نظيره تونجيث السنغالي سلبيا فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا.
المارد الأحمر رفقة الفارس الأبيض سقطا فى فخ الخسارة والتعادل فى الجولة الثانية ويعول مسئولا الفريقين فى النهوض من الكبوة والصعود إلى الأدوار التالية بدورى أبطال إفريقيا.
خبراء كرة القدم إتفقوا على أن قطبي الكرة المصرية بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز أمام فيتا كلوب الكونفغولى والترجي التونسي بإعتبارهما بوابة العبور والتأهل فى قادم الأدوار فى البطولة الإفريقية.
فى البداية علق هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق على حظوظ قطبي الكرة المصرية المارد الأحمر والزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وقال : لسه بدري بالنسبة للفريقين إن شاء الله الأهلي والزمالك يصعدوا من دوري المجموعات لكن الاهلي لازم يلعب علي أنه بطل افريقيا والمباريات داخل ملعبه مثل خارج أرضه.
استطرد : الزمالك لابد ان يكون اشرس من كده في اللعب والتركيز علي احراز الأهداف لان إهدار الفرص الضائعة الكثيرة تفقد اللاعبين الثقة مشيرا إلى أنه من الواضح مدى تأثير غياب على معلول عن الاهلي ومصطفي محمد عن الزمالك مشددا على أن ذلك من اسباب تعثر الفريقين المباراة السابقة بدورى أبطال أفريقيا.
فى سياق متصل أكد محمد حليم المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود أن حظوظ الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا كبيرة للتأهل إلى الأدوار التالية وقال : تبقى حظوظ الاهلي والزمالك كبيرة فى التأهل إلى الأدوار التالية، لافتا إلى أن قطبي الكرة المصرية لهما اسم كبير فى إفريقيا.
أضاف: الزمالك حقق تعادلين أمام مولودية الجزائر على ملعب استاد القاهرة وخارج أرضه أمام فريق تونجيث السنغالي سلبيا إضافة إلى أن التعادل الذى حققه الترجي التونسي أمام الفريق الجزائرى يصب فى صالح الفارس الأبيض فيما يمتلك النادى الأهلي أفضلية رغم الخسارة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني وذلك بعد تحقيقه الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولى والفوز على المريخ السودانى فى الخرطوم من أجل التأهل إلى الأدوار التالية.
أوضح أن الزمالك بحاجة إلى عبور مباراة الترجي فى القاهرة لاسيما وأن عليها دورا كبيرا جدا إضافة الى اقتناص الثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي من أجل ضمان صدارة المجموعة.
فيما كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى عن حظوظ النادى الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بعد خسارة المارد الأحمر فى تنزانيا وتعادل المارد الأحمر فى السنغال وقال : هل ترتقي عناوين الاهلي والزمالك في الفترة الأخيرة الى سقف طموحات الجماهير المصرية العريضة كأبرز المرشحين في أعرق المسابقات القارية دوري ابطال افريقيا؟ العنوان الأبرز في القلعة الحمراء مؤخرا هو هزيمة الفريق الاول امام سمبا التنزاني الذي لم يتجرأ على هزيمة بطل افريقيا حتى في أتعس فترات هذا الأخير.
وأضاف: الأهلي ثالث العالم الذي ترك اطيب الانطباعات في كاس العالم للأندية، الأهلي الذي استطاع ان يقف الند للند امام العملاق البافاري والذي تجاوز أحد كبار الكرة البرازيلية بالميراس هو نفسه الفريق الذي ينحني امام سمبا التنزاني المغمور وفي عديد المرات كنا تحدثنا على التحفظ الهجومي الذي يظهر به الأهلي في عديد المناسبات رغم القوة الهجومية الكامنة التي يمتلكها أبناء موسيماني. فريق يمتلك مهارات مجدي قفشة وحسين الشحات وكهربا لا يمكن ان يكون هادئا هجوميا اما فريق في مستوى سمبا التنزاني. وهنا على الجنوب افريقي ان يراجع اختياراته التكتيكية الهجومية العقيمة لحد الان والتي لا تتماشى مع حقيقة إمكانيات الفريق البشرية.
استطرد : استغرب أيضا كيف يقبل الفريق أهدافا امام فرق متواضعة وفي صفوفه عمالقة تألقوا مؤخرا في مسابقة كاس العالم للأندية. الشناوي من أفضل حراس العالم وبدر بانون القادم من الرجاء المغربي وما قدمه هذا الرجل من توازن لدفاع القلعة الحمراء الى جانب أسماء لفتت اليها الانتباه مؤخرا كمحمد هاني وياسر إبراهيم دون نسيان ما يقدمه لاعب الارتكاز حمدي فتحي كل هذه القوة الدفاعية لم تستطع مقارعة مهاجمي سمبا الذين تفوقوا على جميع الأصعدة والمشكلة في الأهلي حاليا هى فنية بالأساس وإذا لم يستطع موسيماني تجاوز اخطائه فربما تتعقد الأمور وربما يصبح قرار الإقالة قريبا. لان الأهلي فريق كبير تعود على الإنجازات ولن تصبر جماهيره وحتى ادارته على مثل هذه الإخفاقات.
وقال أيضا : العنوان الأبرز الاخر بين اسوار القلعة البيضاء هو التعادل الثاني الذي حققه الزمالك امام تينجت السنغالي بعد الكبوة الأولى والاكتفاء بالتعادل امام مولودية الجزائر في القاهرة بالذات. الفريق اكتفى بحصد نقطتين من جملة 6 نقاط لكن الاغرب من هذا هو صيام الزمالك عن التهديف في مباراتين وهذه الأرقام تعطينا فكرة غير مطمئنة على مسيرة فرسان القلعة البيضاء سيما وجودهم في مجموعة صعبة لم تبح الى حد الان بأسرارها في وجود اندية صعبة المراس يتقدهم الترجي التونسي العتيد.
وعن حظوظ الزمالك قال : في الحقيقة كان الفارس الأبيض قريبا جدا من نحت مسيرة تاريخية كبيرة بعد الفوز بالقاب عديدة في ظرف وجيز الى ان جاء رحيل مهندس هذه الإنجازات الفرنسي كارتيرون الذي ترك فراغا كبيرا. واعتبر ذلك منعطفا هاما في تاريخ الزمالك القريب ومن هنا كانت مهمة البرتغالي باتشيكو صعبة خاصة بعد خسارته اللقب الافريقي الاغلى لصالح الغريم الازلي الأهلي. نقاط قوة الزمالك في مجموعة اللاعبين الموجودين بين اسوار النادي التي كانت تتصدر كل العناوين ولكن بعد التراجع الأخير أفلت بعض الأسماء ودخل الزمالك في نفق التجديد لأبرز نجومه كالفرجاني ساسي وما اثاره ملف التجديد مع الفريق من ردود أفعال متباينة حول الفريق.
أوضح أن فريق الزمالك مطالب بالبحث على استقرار الفريق هذا مما لا شك فيه لكن أيضا على المدرب باتشيكو تحمل مسؤولياته الفنية في إدارة الفريق وارجاع الاشعاع للاعبيه في مرحلة أولى ثم اشعاع الفريق في مرحلة ثانية. ولا يكفي حسب راي تألق الفريق محليا وهو المتصدر بفارق مريح على منافسيه لا يكفي ذلك لتكون في صدارة الاحداث افريقيا.
واختتم حديثه وقال : خلاصة القول ممثلي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة في وضع لا يحسدان عليه رغم كل الترشيحات التي تصب في صالحهما لما يمتلكانه من إمكانات بشرية هامة وفي فترة تشهد أيضا تراجع عديد المنافسين التقليديين كالترجي والوداد ومازمبي. لكن قد يكلف هذا التراجع الفريقين كثيرا اذا ما استفاقت الفرق التونسية والجزائرية والمغربية ورجعت الى سطوتها ولعل انتصار الوداد الأخير خارج الديار في انجولا بالذات امام بيترو الانجولي يمثل رسالة قوية الى كل الخصوم.
بينما أكد عابد بشير خليل الإعلامى بصحيفة الهداف الجزائرية أن المنافسة سوف تكون شرسة بين الزمالك والترجى على صدارة المجموعة فيما بإمكان الأهلي التأهلي إلى الادوار التالية فى دورى أبطال إفريقيا وقال : الوضع معقد بعض الشيء بسبب نتائج مجموعة الزمالك والخبرة تصب في صالح الترجي المتصدر والزمالك وسيطمح كل فريق منهما إلى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين داخل الديار.
تابع : في حين فريق مولودية الجزائر أهدر على نفسه فرصة سانحة لتصدر المجموعة بعد التعادل أمام الترجي التونسي خاصة بعد المردود الهزيل االآن وجميع الفرق كشفت عن جميع أوراقها وخططها، وأعتقد أن الكلمة الأخيرة ستكون من نصيب أصحاب الخبرة في المنافسة الترجي والزمالك.
أضاف: الأهلي سوف يتأهل ولو في آخر نفس فى مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا لاسيما وأن اسم الأهلي يخيف المنافسين رغم الهزيمة المفاجئة أمام سيمبا التنزانى والأهلي مقارنة ببقية الفرق، يمتلك أفضلية الاسم القوي المخيف والأهلي سيفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى القاهرة والكونغو تطبيقا لمقولة المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين وخسارة سيمبا لن تتكرر إلا إذا حدثت المعجزة لافتا إلى أن الأهلي يجيد التعامل في مثل هذه الوضعيات، عكس فرق اخرى، وأعطيك مثالا فى المباراة الأخيرة أمام الترجي جماهير مولودية الجزائر طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب الجديد عبد القادر عمراني بسبب التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
استطرد : الزمالك لابد ان يكون اشرس من كده في اللعب والتركيز علي احراز الأهداف لان إهدار الفرص الضائعة الكثيرة تفقد اللاعبين الثقة مشيرا إلى أنه من الواضح مدى تأثير غياب على معلول عن الاهلي ومصطفي محمد عن الزمالك مشددا على أن ذلك من اسباب تعثر الفريقين المباراة السابقة بدورى أبطال أفريقيا.
فى سياق متصل أكد محمد حليم المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود أن حظوظ الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا كبيرة للتأهل إلى الأدوار التالية وقال : تبقى حظوظ الاهلي والزمالك كبيرة فى التأهل إلى الأدوار التالية، لافتا إلى أن قطبي الكرة المصرية لهما اسم كبير فى إفريقيا.
أضاف: الزمالك حقق تعادلين أمام مولودية الجزائر على ملعب استاد القاهرة وخارج أرضه أمام فريق تونجيث السنغالي سلبيا إضافة إلى أن التعادل الذى حققه الترجي التونسي أمام الفريق الجزائرى يصب فى صالح الفارس الأبيض فيما يمتلك النادى الأهلي أفضلية رغم الخسارة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني وذلك بعد تحقيقه الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولى والفوز على المريخ السودانى فى الخرطوم من أجل التأهل إلى الأدوار التالية.
أوضح أن الزمالك بحاجة إلى عبور مباراة الترجي فى القاهرة لاسيما وأن عليها دورا كبيرا جدا إضافة الى اقتناص الثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي من أجل ضمان صدارة المجموعة.
فيما كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى عن حظوظ النادى الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بعد خسارة المارد الأحمر فى تنزانيا وتعادل المارد الأحمر فى السنغال وقال : هل ترتقي عناوين الاهلي والزمالك في الفترة الأخيرة الى سقف طموحات الجماهير المصرية العريضة كأبرز المرشحين في أعرق المسابقات القارية دوري ابطال افريقيا؟ العنوان الأبرز في القلعة الحمراء مؤخرا هو هزيمة الفريق الاول امام سمبا التنزاني الذي لم يتجرأ على هزيمة بطل افريقيا حتى في أتعس فترات هذا الأخير.
وأضاف: الأهلي ثالث العالم الذي ترك اطيب الانطباعات في كاس العالم للأندية، الأهلي الذي استطاع ان يقف الند للند امام العملاق البافاري والذي تجاوز أحد كبار الكرة البرازيلية بالميراس هو نفسه الفريق الذي ينحني امام سمبا التنزاني المغمور وفي عديد المرات كنا تحدثنا على التحفظ الهجومي الذي يظهر به الأهلي في عديد المناسبات رغم القوة الهجومية الكامنة التي يمتلكها أبناء موسيماني. فريق يمتلك مهارات مجدي قفشة وحسين الشحات وكهربا لا يمكن ان يكون هادئا هجوميا اما فريق في مستوى سمبا التنزاني. وهنا على الجنوب افريقي ان يراجع اختياراته التكتيكية الهجومية العقيمة لحد الان والتي لا تتماشى مع حقيقة إمكانيات الفريق البشرية.
استطرد : استغرب أيضا كيف يقبل الفريق أهدافا امام فرق متواضعة وفي صفوفه عمالقة تألقوا مؤخرا في مسابقة كاس العالم للأندية. الشناوي من أفضل حراس العالم وبدر بانون القادم من الرجاء المغربي وما قدمه هذا الرجل من توازن لدفاع القلعة الحمراء الى جانب أسماء لفتت اليها الانتباه مؤخرا كمحمد هاني وياسر إبراهيم دون نسيان ما يقدمه لاعب الارتكاز حمدي فتحي كل هذه القوة الدفاعية لم تستطع مقارعة مهاجمي سمبا الذين تفوقوا على جميع الأصعدة والمشكلة في الأهلي حاليا هى فنية بالأساس وإذا لم يستطع موسيماني تجاوز اخطائه فربما تتعقد الأمور وربما يصبح قرار الإقالة قريبا. لان الأهلي فريق كبير تعود على الإنجازات ولن تصبر جماهيره وحتى ادارته على مثل هذه الإخفاقات.
وقال أيضا : العنوان الأبرز الاخر بين اسوار القلعة البيضاء هو التعادل الثاني الذي حققه الزمالك امام تينجت السنغالي بعد الكبوة الأولى والاكتفاء بالتعادل امام مولودية الجزائر في القاهرة بالذات. الفريق اكتفى بحصد نقطتين من جملة 6 نقاط لكن الاغرب من هذا هو صيام الزمالك عن التهديف في مباراتين وهذه الأرقام تعطينا فكرة غير مطمئنة على مسيرة فرسان القلعة البيضاء سيما وجودهم في مجموعة صعبة لم تبح الى حد الان بأسرارها في وجود اندية صعبة المراس يتقدهم الترجي التونسي العتيد.
وعن حظوظ الزمالك قال : في الحقيقة كان الفارس الأبيض قريبا جدا من نحت مسيرة تاريخية كبيرة بعد الفوز بالقاب عديدة في ظرف وجيز الى ان جاء رحيل مهندس هذه الإنجازات الفرنسي كارتيرون الذي ترك فراغا كبيرا. واعتبر ذلك منعطفا هاما في تاريخ الزمالك القريب ومن هنا كانت مهمة البرتغالي باتشيكو صعبة خاصة بعد خسارته اللقب الافريقي الاغلى لصالح الغريم الازلي الأهلي. نقاط قوة الزمالك في مجموعة اللاعبين الموجودين بين اسوار النادي التي كانت تتصدر كل العناوين ولكن بعد التراجع الأخير أفلت بعض الأسماء ودخل الزمالك في نفق التجديد لأبرز نجومه كالفرجاني ساسي وما اثاره ملف التجديد مع الفريق من ردود أفعال متباينة حول الفريق.
أوضح أن فريق الزمالك مطالب بالبحث على استقرار الفريق هذا مما لا شك فيه لكن أيضا على المدرب باتشيكو تحمل مسؤولياته الفنية في إدارة الفريق وارجاع الاشعاع للاعبيه في مرحلة أولى ثم اشعاع الفريق في مرحلة ثانية. ولا يكفي حسب راي تألق الفريق محليا وهو المتصدر بفارق مريح على منافسيه لا يكفي ذلك لتكون في صدارة الاحداث افريقيا.
واختتم حديثه وقال : خلاصة القول ممثلي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة في وضع لا يحسدان عليه رغم كل الترشيحات التي تصب في صالحهما لما يمتلكانه من إمكانات بشرية هامة وفي فترة تشهد أيضا تراجع عديد المنافسين التقليديين كالترجي والوداد ومازمبي. لكن قد يكلف هذا التراجع الفريقين كثيرا اذا ما استفاقت الفرق التونسية والجزائرية والمغربية ورجعت الى سطوتها ولعل انتصار الوداد الأخير خارج الديار في انجولا بالذات امام بيترو الانجولي يمثل رسالة قوية الى كل الخصوم.
بينما أكد عابد بشير خليل الإعلامى بصحيفة الهداف الجزائرية أن المنافسة سوف تكون شرسة بين الزمالك والترجى على صدارة المجموعة فيما بإمكان الأهلي التأهلي إلى الادوار التالية فى دورى أبطال إفريقيا وقال : الوضع معقد بعض الشيء بسبب نتائج مجموعة الزمالك والخبرة تصب في صالح الترجي المتصدر والزمالك وسيطمح كل فريق منهما إلى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين داخل الديار.
تابع : في حين فريق مولودية الجزائر أهدر على نفسه فرصة سانحة لتصدر المجموعة بعد التعادل أمام الترجي التونسي خاصة بعد المردود الهزيل االآن وجميع الفرق كشفت عن جميع أوراقها وخططها، وأعتقد أن الكلمة الأخيرة ستكون من نصيب أصحاب الخبرة في المنافسة الترجي والزمالك.
أضاف: الأهلي سوف يتأهل ولو في آخر نفس فى مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا لاسيما وأن اسم الأهلي يخيف المنافسين رغم الهزيمة المفاجئة أمام سيمبا التنزانى والأهلي مقارنة ببقية الفرق، يمتلك أفضلية الاسم القوي المخيف والأهلي سيفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى القاهرة والكونغو تطبيقا لمقولة المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين وخسارة سيمبا لن تتكرر إلا إذا حدثت المعجزة لافتا إلى أن الأهلي يجيد التعامل في مثل هذه الوضعيات، عكس فرق اخرى، وأعطيك مثالا فى المباراة الأخيرة أمام الترجي جماهير مولودية الجزائر طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب الجديد عبد القادر عمراني بسبب التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
أضاف: الزمالك حقق تعادلين أمام مولودية الجزائر على ملعب استاد القاهرة وخارج أرضه أمام فريق تونجيث السنغالي سلبيا إضافة إلى أن التعادل الذى حققه الترجي التونسي أمام الفريق الجزائرى يصب فى صالح الفارس الأبيض فيما يمتلك النادى الأهلي أفضلية رغم الخسارة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني وذلك بعد تحقيقه الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولى والفوز على المريخ السودانى فى الخرطوم من أجل التأهل إلى الأدوار التالية.
أوضح أن الزمالك بحاجة إلى عبور مباراة الترجي فى القاهرة لاسيما وأن عليها دورا كبيرا جدا إضافة الى اقتناص الثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي من أجل ضمان صدارة المجموعة.
فيما كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى عن حظوظ النادى الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بعد خسارة المارد الأحمر فى تنزانيا وتعادل المارد الأحمر فى السنغال وقال : هل ترتقي عناوين الاهلي والزمالك في الفترة الأخيرة الى سقف طموحات الجماهير المصرية العريضة كأبرز المرشحين في أعرق المسابقات القارية دوري ابطال افريقيا؟ العنوان الأبرز في القلعة الحمراء مؤخرا هو هزيمة الفريق الاول امام سمبا التنزاني الذي لم يتجرأ على هزيمة بطل افريقيا حتى في أتعس فترات هذا الأخير.
وأضاف: الأهلي ثالث العالم الذي ترك اطيب الانطباعات في كاس العالم للأندية، الأهلي الذي استطاع ان يقف الند للند امام العملاق البافاري والذي تجاوز أحد كبار الكرة البرازيلية بالميراس هو نفسه الفريق الذي ينحني امام سمبا التنزاني المغمور وفي عديد المرات كنا تحدثنا على التحفظ الهجومي الذي يظهر به الأهلي في عديد المناسبات رغم القوة الهجومية الكامنة التي يمتلكها أبناء موسيماني. فريق يمتلك مهارات مجدي قفشة وحسين الشحات وكهربا لا يمكن ان يكون هادئا هجوميا اما فريق في مستوى سمبا التنزاني. وهنا على الجنوب افريقي ان يراجع اختياراته التكتيكية الهجومية العقيمة لحد الان والتي لا تتماشى مع حقيقة إمكانيات الفريق البشرية.
استطرد : استغرب أيضا كيف يقبل الفريق أهدافا امام فرق متواضعة وفي صفوفه عمالقة تألقوا مؤخرا في مسابقة كاس العالم للأندية. الشناوي من أفضل حراس العالم وبدر بانون القادم من الرجاء المغربي وما قدمه هذا الرجل من توازن لدفاع القلعة الحمراء الى جانب أسماء لفتت اليها الانتباه مؤخرا كمحمد هاني وياسر إبراهيم دون نسيان ما يقدمه لاعب الارتكاز حمدي فتحي كل هذه القوة الدفاعية لم تستطع مقارعة مهاجمي سمبا الذين تفوقوا على جميع الأصعدة والمشكلة في الأهلي حاليا هى فنية بالأساس وإذا لم يستطع موسيماني تجاوز اخطائه فربما تتعقد الأمور وربما يصبح قرار الإقالة قريبا. لان الأهلي فريق كبير تعود على الإنجازات ولن تصبر جماهيره وحتى ادارته على مثل هذه الإخفاقات.
وقال أيضا : العنوان الأبرز الاخر بين اسوار القلعة البيضاء هو التعادل الثاني الذي حققه الزمالك امام تينجت السنغالي بعد الكبوة الأولى والاكتفاء بالتعادل امام مولودية الجزائر في القاهرة بالذات. الفريق اكتفى بحصد نقطتين من جملة 6 نقاط لكن الاغرب من هذا هو صيام الزمالك عن التهديف في مباراتين وهذه الأرقام تعطينا فكرة غير مطمئنة على مسيرة فرسان القلعة البيضاء سيما وجودهم في مجموعة صعبة لم تبح الى حد الان بأسرارها في وجود اندية صعبة المراس يتقدهم الترجي التونسي العتيد.
وعن حظوظ الزمالك قال : في الحقيقة كان الفارس الأبيض قريبا جدا من نحت مسيرة تاريخية كبيرة بعد الفوز بالقاب عديدة في ظرف وجيز الى ان جاء رحيل مهندس هذه الإنجازات الفرنسي كارتيرون الذي ترك فراغا كبيرا. واعتبر ذلك منعطفا هاما في تاريخ الزمالك القريب ومن هنا كانت مهمة البرتغالي باتشيكو صعبة خاصة بعد خسارته اللقب الافريقي الاغلى لصالح الغريم الازلي الأهلي. نقاط قوة الزمالك في مجموعة اللاعبين الموجودين بين اسوار النادي التي كانت تتصدر كل العناوين ولكن بعد التراجع الأخير أفلت بعض الأسماء ودخل الزمالك في نفق التجديد لأبرز نجومه كالفرجاني ساسي وما اثاره ملف التجديد مع الفريق من ردود أفعال متباينة حول الفريق.
أوضح أن فريق الزمالك مطالب بالبحث على استقرار الفريق هذا مما لا شك فيه لكن أيضا على المدرب باتشيكو تحمل مسؤولياته الفنية في إدارة الفريق وارجاع الاشعاع للاعبيه في مرحلة أولى ثم اشعاع الفريق في مرحلة ثانية. ولا يكفي حسب راي تألق الفريق محليا وهو المتصدر بفارق مريح على منافسيه لا يكفي ذلك لتكون في صدارة الاحداث افريقيا.
واختتم حديثه وقال : خلاصة القول ممثلي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة في وضع لا يحسدان عليه رغم كل الترشيحات التي تصب في صالحهما لما يمتلكانه من إمكانات بشرية هامة وفي فترة تشهد أيضا تراجع عديد المنافسين التقليديين كالترجي والوداد ومازمبي. لكن قد يكلف هذا التراجع الفريقين كثيرا اذا ما استفاقت الفرق التونسية والجزائرية والمغربية ورجعت الى سطوتها ولعل انتصار الوداد الأخير خارج الديار في انجولا بالذات امام بيترو الانجولي يمثل رسالة قوية الى كل الخصوم.
بينما أكد عابد بشير خليل الإعلامى بصحيفة الهداف الجزائرية أن المنافسة سوف تكون شرسة بين الزمالك والترجى على صدارة المجموعة فيما بإمكان الأهلي التأهلي إلى الادوار التالية فى دورى أبطال إفريقيا وقال : الوضع معقد بعض الشيء بسبب نتائج مجموعة الزمالك والخبرة تصب في صالح الترجي المتصدر والزمالك وسيطمح كل فريق منهما إلى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين داخل الديار.
تابع : في حين فريق مولودية الجزائر أهدر على نفسه فرصة سانحة لتصدر المجموعة بعد التعادل أمام الترجي التونسي خاصة بعد المردود الهزيل االآن وجميع الفرق كشفت عن جميع أوراقها وخططها، وأعتقد أن الكلمة الأخيرة ستكون من نصيب أصحاب الخبرة في المنافسة الترجي والزمالك.
أضاف: الأهلي سوف يتأهل ولو في آخر نفس فى مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا لاسيما وأن اسم الأهلي يخيف المنافسين رغم الهزيمة المفاجئة أمام سيمبا التنزانى والأهلي مقارنة ببقية الفرق، يمتلك أفضلية الاسم القوي المخيف والأهلي سيفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى القاهرة والكونغو تطبيقا لمقولة المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين وخسارة سيمبا لن تتكرر إلا إذا حدثت المعجزة لافتا إلى أن الأهلي يجيد التعامل في مثل هذه الوضعيات، عكس فرق اخرى، وأعطيك مثالا فى المباراة الأخيرة أمام الترجي جماهير مولودية الجزائر طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب الجديد عبد القادر عمراني بسبب التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وأضاف: الأهلي ثالث العالم الذي ترك اطيب الانطباعات في كاس العالم للأندية، الأهلي الذي استطاع ان يقف الند للند امام العملاق البافاري والذي تجاوز أحد كبار الكرة البرازيلية بالميراس هو نفسه الفريق الذي ينحني امام سمبا التنزاني المغمور وفي عديد المرات كنا تحدثنا على التحفظ الهجومي الذي يظهر به الأهلي في عديد المناسبات رغم القوة الهجومية الكامنة التي يمتلكها أبناء موسيماني. فريق يمتلك مهارات مجدي قفشة وحسين الشحات وكهربا لا يمكن ان يكون هادئا هجوميا اما فريق في مستوى سمبا التنزاني. وهنا على الجنوب افريقي ان يراجع اختياراته التكتيكية الهجومية العقيمة لحد الان والتي لا تتماشى مع حقيقة إمكانيات الفريق البشرية.
استطرد : استغرب أيضا كيف يقبل الفريق أهدافا امام فرق متواضعة وفي صفوفه عمالقة تألقوا مؤخرا في مسابقة كاس العالم للأندية. الشناوي من أفضل حراس العالم وبدر بانون القادم من الرجاء المغربي وما قدمه هذا الرجل من توازن لدفاع القلعة الحمراء الى جانب أسماء لفتت اليها الانتباه مؤخرا كمحمد هاني وياسر إبراهيم دون نسيان ما يقدمه لاعب الارتكاز حمدي فتحي كل هذه القوة الدفاعية لم تستطع مقارعة مهاجمي سمبا الذين تفوقوا على جميع الأصعدة والمشكلة في الأهلي حاليا هى فنية بالأساس وإذا لم يستطع موسيماني تجاوز اخطائه فربما تتعقد الأمور وربما يصبح قرار الإقالة قريبا. لان الأهلي فريق كبير تعود على الإنجازات ولن تصبر جماهيره وحتى ادارته على مثل هذه الإخفاقات.
وقال أيضا : العنوان الأبرز الاخر بين اسوار القلعة البيضاء هو التعادل الثاني الذي حققه الزمالك امام تينجت السنغالي بعد الكبوة الأولى والاكتفاء بالتعادل امام مولودية الجزائر في القاهرة بالذات. الفريق اكتفى بحصد نقطتين من جملة 6 نقاط لكن الاغرب من هذا هو صيام الزمالك عن التهديف في مباراتين وهذه الأرقام تعطينا فكرة غير مطمئنة على مسيرة فرسان القلعة البيضاء سيما وجودهم في مجموعة صعبة لم تبح الى حد الان بأسرارها في وجود اندية صعبة المراس يتقدهم الترجي التونسي العتيد.
وعن حظوظ الزمالك قال : في الحقيقة كان الفارس الأبيض قريبا جدا من نحت مسيرة تاريخية كبيرة بعد الفوز بالقاب عديدة في ظرف وجيز الى ان جاء رحيل مهندس هذه الإنجازات الفرنسي كارتيرون الذي ترك فراغا كبيرا. واعتبر ذلك منعطفا هاما في تاريخ الزمالك القريب ومن هنا كانت مهمة البرتغالي باتشيكو صعبة خاصة بعد خسارته اللقب الافريقي الاغلى لصالح الغريم الازلي الأهلي. نقاط قوة الزمالك في مجموعة اللاعبين الموجودين بين اسوار النادي التي كانت تتصدر كل العناوين ولكن بعد التراجع الأخير أفلت بعض الأسماء ودخل الزمالك في نفق التجديد لأبرز نجومه كالفرجاني ساسي وما اثاره ملف التجديد مع الفريق من ردود أفعال متباينة حول الفريق.
أوضح أن فريق الزمالك مطالب بالبحث على استقرار الفريق هذا مما لا شك فيه لكن أيضا على المدرب باتشيكو تحمل مسؤولياته الفنية في إدارة الفريق وارجاع الاشعاع للاعبيه في مرحلة أولى ثم اشعاع الفريق في مرحلة ثانية. ولا يكفي حسب راي تألق الفريق محليا وهو المتصدر بفارق مريح على منافسيه لا يكفي ذلك لتكون في صدارة الاحداث افريقيا.
واختتم حديثه وقال : خلاصة القول ممثلي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة في وضع لا يحسدان عليه رغم كل الترشيحات التي تصب في صالحهما لما يمتلكانه من إمكانات بشرية هامة وفي فترة تشهد أيضا تراجع عديد المنافسين التقليديين كالترجي والوداد ومازمبي. لكن قد يكلف هذا التراجع الفريقين كثيرا اذا ما استفاقت الفرق التونسية والجزائرية والمغربية ورجعت الى سطوتها ولعل انتصار الوداد الأخير خارج الديار في انجولا بالذات امام بيترو الانجولي يمثل رسالة قوية الى كل الخصوم.
بينما أكد عابد بشير خليل الإعلامى بصحيفة الهداف الجزائرية أن المنافسة سوف تكون شرسة بين الزمالك والترجى على صدارة المجموعة فيما بإمكان الأهلي التأهلي إلى الادوار التالية فى دورى أبطال إفريقيا وقال : الوضع معقد بعض الشيء بسبب نتائج مجموعة الزمالك والخبرة تصب في صالح الترجي المتصدر والزمالك وسيطمح كل فريق منهما إلى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين داخل الديار.
تابع : في حين فريق مولودية الجزائر أهدر على نفسه فرصة سانحة لتصدر المجموعة بعد التعادل أمام الترجي التونسي خاصة بعد المردود الهزيل االآن وجميع الفرق كشفت عن جميع أوراقها وخططها، وأعتقد أن الكلمة الأخيرة ستكون من نصيب أصحاب الخبرة في المنافسة الترجي والزمالك.
أضاف: الأهلي سوف يتأهل ولو في آخر نفس فى مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا لاسيما وأن اسم الأهلي يخيف المنافسين رغم الهزيمة المفاجئة أمام سيمبا التنزانى والأهلي مقارنة ببقية الفرق، يمتلك أفضلية الاسم القوي المخيف والأهلي سيفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى القاهرة والكونغو تطبيقا لمقولة المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين وخسارة سيمبا لن تتكرر إلا إذا حدثت المعجزة لافتا إلى أن الأهلي يجيد التعامل في مثل هذه الوضعيات، عكس فرق اخرى، وأعطيك مثالا فى المباراة الأخيرة أمام الترجي جماهير مولودية الجزائر طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب الجديد عبد القادر عمراني بسبب التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
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محمد يوسف
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