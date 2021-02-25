بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الجونة بالدوري المصري

تعادل فريق الجونة أمام مضيفه بيراميدز بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف فريق بيراميدز عن طريق أسامة جلال في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة وذلك بعد عرضية اسلام عيسي ، وتعادل الجونة برأسية عمر السعيد في الدقيقة 87 من زمن اللقاء .

تأخر انطلاق مباراة بيراميدز والجونة، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في ملعب اللقاء.

بهذه النتيجة ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يصعد الجونة لـ المرتبة السادسة بـ 20 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا.

خط الهجوم: دييجو رولان.

وجاء التشكيل الرسمي لنادي الجونة كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد يكن.

خط الوسط: عربي بدر، نور السيد، سارجي أكا.

خط الهجوم: عموري، عمر السعيد، محمود الشبراوي.