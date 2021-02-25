شطة: مصطفى محمد فخر لمصر ولن يكرر سيناريو عمرو زكي .. فيديو

علق عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي على تألق مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى فى الدورى التركي إضافة إلى إنفلات السوشيال ميديا وخلق الأزمات والتعامل معه.

قال شطة عبر حواره لـ "دوت الخليج": النجوم الكبار السابقين سببا فى أزمات السوشيال ميديا فى الآونة الاخيرة بسبب خروجهم عبر الفضائيات والميديا والإدلاء بتصريحات تهاجم لاعب أو نادى بعينه.

تابع: فى الآونة الاخيرة ظهر أحمد بلال يهاجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك إضافة إلى خروج رضا عبدالعال وبشير التابعي بتصريحات أيضا حيال النادى الأهلي عقب مباراة بايرن ميونيخ وذلك خطأ كبير من لاعبين كبار ينتمون إلى قطبي الكرة المصرية.

لفت إلى أن مصطفى محمد يشهد فى الوقت الراهن تألقا لافتا للنظر فى الدورى التركي وأثبت وجوده ضمن كبار مهاجمى الدورى التركي مشيرا إلى أنه مقتنع تماما بمستوى لاعب الزمالك المعار إلى نادى جالطة سراي التركي.

استطرد : مسيرة مصطفى محمد فخر للكرة المصرية مثل محمد صلاح نجم ليفرول الإنجليزى ويجب عليه الإلتزام بالإحتراف ويعلم جيدا أن لديه هدف يجب أن يحققه ويتناسي جميع الهفوات ولن يكون تكرار لسيناريو عمرو زكى الذى أحرز 10 أهداف ولم يوفق فى الإستمرار فى مسيرته الإحترافية فى الدورى الإنجليزى.

شدد على أن الإستثمار فى نادى الهلال والمريخ السوداني سوف ينجح فى ظل وجود وكلاء لاعبين تقوم بإحضار أنصاف اللاعبين مشيرا إلى أن المريخ والهلال السوداني لا يوجد بهما ملاعب حتى الآن مشيرا إلى غياب الرعاة فى الدورى السوداني لفرق الكرة.