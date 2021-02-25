الشباب والرياضة تدعم نادي الشرقية بـ 100 ألف جنيه

حصل أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة الشرقية على موافقة وزارة الشباب والرياضة بدعم نادي الشرقية الرياضي بمبلغ 100 ألف جنيه، للصرف على الأنشطة الرياضية.
قال أحمد عبد الجواد، إن وزير الشباب والرياضة أكد أنه يجري الآن اتخاذ الإجراءات من قبل الإدارات المختصة بوزارة الشباب والرياضة، في ضوء الخطة الاستراتيجية، بشأن دعم مختلف الأندية بمحافظة الشرقية للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة.
من جانبها، عبرت إدارة نادي الشرقية عن سعادتها بالقرار الذي يخدم أبناء المحافظة، ويساهم في تحسين الخدمات الرياضية المقدمة لهم.
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